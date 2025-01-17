Jordan Tour

高尔夫球手套（左手常规版）

¥209
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Jordan Tour 高尔夫球手套（左手常规版），兼具舒适度与时尚感，助你奔赴果岭热力开练。手掌侧采用耐用优质皮革制成，柔软贴合，可在比赛中提供出众抓握力。手指关键区域融入打孔设计，透气出众；手套背面采用弹性拼接面料，令双手在击球时畅动自如。

  • 显示颜色： 黑/中灰/黑/火焰红
  • 款式： FN0536-017

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