Jordan True Flight

男子篮球鞋

¥999

黑/煤黑/暗白蓝
白金色/茄紫/白色/荧光冰黄
黑/煤黑/红外线红 23
白色/狼灰/白色/红外线红 23
黑/狼灰/白色/暗白蓝

Jordan True Flight 男子篮球鞋采用柔软皮革鞋面，秉承 Jordan 篮球鞋一贯的卓越缓震性能与舒适度。

  • 显示颜色： 黑/煤黑/暗白蓝
  • 款式： 342964-007

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