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      Jordan Trunner LX High

      男子运动鞋

      ¥1,099

      煤黑/黑/白色/煤黑
      白金色/黑/白色/白金色

      Jordan Trunner LX High 男子运动鞋采用可调节固定带，搭配轻盈泡棉缓震系统，打造舒适的穿着体验。

      • 显示颜色： 煤黑/黑/白色/煤黑
      • 款式： AA1347-003

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