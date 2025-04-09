Jordan Ultimate 2.0 8P

篮球

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Jordan Ultimate 2.0 8P 篮球采用匠心打造，室内和户外均可助你全力以赴。凹槽设计，提供所需的控球力。

  • 显示颜色： 氧化绿/黑/白色/白色
  • 款式： FB2307-324

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