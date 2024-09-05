Jordan Unicorn

Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双）

¥99
¥129
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白色/黑
黑/白色

穿上 Jordan Unicorn Dri-FIT ADV 舒适速干中筒运动袜（1 双），让表现跃升新层次。Unicorn 3-D Spacer Knit 技术，为后跟提供出色支撑力，营造出众包覆效果，有助稳固双足。采用革新的导湿速干技术，帮助双足保持干爽。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ3393-100

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