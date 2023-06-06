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      Jordan

      Utility 挂绳包

      ¥249
      ¥349
      28% 折让

      淡褐色/沙漠黄/黑
      黑/黑/白色

      Jordan Utility 挂绳包采用耐用材质和可拆卸钩扣，可舒适佩戴，快速脱卸设计方便悬系其他物品。拉链口袋方便存取基本物品；插扣设计便于快速取下。

      • 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/黑
      • 款式： DV4208-201

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