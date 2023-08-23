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      Jordan V-day

      大童托特包

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      Jordan V-day 大童托特包采用耐用棉帆布和经典设计，适合日常使用，彰显挚爱之情。 大号主袋采用开口设计，内置拉链口袋，可安全收纳不适合存放在主袋的小物件，以免物品丢失；内置 D 形环设计，便于轻松挂放钥匙。 无论是日常物品还是外出办事，皆可随身携带。

      • 显示颜色： 帆白
      • 款式： FN6669-133

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