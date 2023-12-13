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      Jordan Varsity

      幼童夹克

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      Jordan Varsity 幼童夹克采用匠心设计，尽显 Jordan 经典风范，为孩子打造酷炫学院穿搭。 仿呢料衣身、合成革衣袖与条纹罗纹针织衣领、袖口和下摆巧妙结合，演绎经典学院风格调。 轻微落肩设计营造休闲设计，正面按扣扣合设计便于叠搭；侧边贴边口袋，便于存放小物件。轻盈柔软的合成材质填充物，帮助在外出时保持温暖舒适，同时彰显你对 Jordan 品牌的挚爱之情。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： FV6042-687

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