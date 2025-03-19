Jordan Varsity

男子运动针织长裤

¥299
¥499
40% 折让

调色暗灰/队红/白色/白色
健身红/黑/黑
黑/白色/冷灰
调色黑/热带青/白色/白色

Jordan Varsity 男子运动针织长裤采用质地柔软的混纺棉料，巧妙融入精美刺绣元素，缔造经典运动风尚。

  • 显示颜色： 调色暗灰/队红/白色/白色
  • 款式： 637317-064

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。