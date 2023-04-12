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      Jordan Varsity Fleece

      男子短裤

      ¥399

      波尔多酒红色/白色/波尔多酒红色/冷灰
      调色暗灰/黑/冷灰/健身红
      黑/黑/黑/白色

      Jordan Varsity Fleece 男子短裤采用质感温暖的法国毛圈布面料，搭配网眼布拼接设计，为你打造极致舒适感和透气性。

      • 显示颜色： 波尔多酒红色/白色/波尔多酒红色/冷灰
      • 款式： 696212-637

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