省心穿搭，一步到位。Jordan Varsity Logo 婴童加绒连帽衫和长裤套装为运动小将轻松打造风格统一的造型，塑就舒适包覆体验。两件单品均采用加绒针织面料，质感柔软舒适。连帽衫采用休闲剪裁，便于轻松叠搭；配套长裤则搭配弹性腰部和锥形剪裁，结合罗纹裤管口，舒适贴合，赋予小宝贝自由无拘的畅玩体验。

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