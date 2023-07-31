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      Jordan Varsity Logo

      婴童连体衣、针织帽和围兜套装

      ¥269

      Jordan Varsity 婴童套装包含三件基本单品，采用柔软罗纹针织面料，轻柔呵护宝宝娇嫩肌肤，让小小球员畅享舒适穿着体验，尽显经典 Jumpman 风范。短袖连体衣采用叠肩样式和底部按扣设计，方便穿脱；围兜采用魔术贴粘扣设计，塑就舒适稳固的贴合体验，在喂食时帮助小宝贝保持整洁。

      • 显示颜色： 白色
      • 款式： FV5874-100

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