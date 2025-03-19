Jordan Velocity 双肩包用匠心设计，方便下班后奔赴健身房、运动场、球场，或是来一场短途旅行。拉链主袋空间宽敞，足以装进日常所需；背面拉链隔层，设有加垫笔记本电脑保护套；正面、顶部和侧边拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时随地快速取用。两侧配有水壶袋，可供放置心爱饮品；底部设有鞋款用隔层，便于将运动鞋与其他物品分开存放。

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