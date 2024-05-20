跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Watercolor Jumpman

      大童印花T恤

      ¥199
      ¥249
      20% 折让

      蓝灰
      白色

      这款经典 Jordan Watercolor Jumpman 大童印花T恤采用棉和聚酯纤维混纺针织面料，展现迈克尔·乔丹的运动艺术。休闲版型，助你畅动自如；罗纹圆领设计，缔造舒适穿着感受。

      • 显示颜色： 蓝灰
      • 款式： HF2328-436

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。