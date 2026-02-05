 
Jordan We Outside 大童梭织长裤 - 黑/白色/白色

Jordan

We Outside 大童梭织长裤

15% 折让

Jordan We Outside 大童梭织长裤采用梭织锦纶面料，结合经典长裤版型，质感轻盈，适合户外穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固感受；侧边口袋设计，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan We Outside 梭织运动夹克，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IR7977-010

Jordan

15% 折让

Jordan We Outside 大童梭织长裤采用梭织锦纶面料，结合经典长裤版型，质感轻盈，适合户外穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；锥形裤腿搭配弹性裤管口，塑就稳固感受；侧边口袋设计，便于存放随身小物件。可搭配 Jordan We Outside 梭织运动夹克，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 面布：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： IR7977-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。