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      Jordan Westbrook 0

      男子运动鞋

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      白色/白色/金属金
      黑/白色/金属金

      Jordan Westbrook 0 男子运动鞋是拉塞尔·威斯布鲁克的第一款签名球鞋，采用时尚简约设计，搭载优质皮革材质，营造轻松无拘的街头风尚。

      • 显示颜色： 白色/白色/金属金
      • 款式： 768934-101

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