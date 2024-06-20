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      Jordan Westbrook One Take PF 男子篮球鞋设计灵感源自拉塞尔·威斯布鲁克“Why Not?”系列的前卫设计，融合耐穿性出众的抓地力和前足缓震配置，助力球员在户外球场上掌控赛局。匠心配色和材料碰撞出混沌风格，巧妙契合拉塞尔火热的比赛风格和个人性格。

      • 显示颜色： 黑/水泥灰/亮深红/白色
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