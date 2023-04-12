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      Jordan Why Not .5 PF

      男子篮球鞋

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      速度是拉塞尔·威斯布鲁克的必杀技。Jordan Why Not .5 PF 男子篮球鞋采用焕新缓震配置，结合基于数据打造的抓地底纹和全掌型贴合系统，助其迅猛出击，稳控全场。鞋款外观以拉塞尔的座右铭“Why Not”为核心理念，采用别致配色设计巧搭多种材料组合，塑就硬朗机能风范。

      • 显示颜色： 黑/宝石蓝/泡沫薄荷绿/西瓜红
      • 款式： DC3638-001

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