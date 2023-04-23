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      Jordan Why Not .6 PF

      男子篮球鞋

      ¥799
      ¥1,199
      33% 折让

      幻影灰白/藤黄/淡象牙白/黑
      蓝紫/黑/明亮硫黄色/深粉
      亮深红/荧光黄/白色/黑

      如你所想，作为拉塞尔·威斯布鲁克的第六代经典鞋款，Jordan Why Not .6 PF 男子篮球鞋专为疾速表现打造。外底橡胶向上延伸，减少从静止到极速爆发时鞋底打滑，助你实现突破。内靴设计可在你驰骋赛场时稳固锁定双足。鞋面采用包覆设计，搭配可调节拉链，拉链齿拼出拉塞尔的标志性问题：“WHY NOT？”（有何不可？）。

      • 显示颜色： 幻影灰白/藤黄/淡象牙白/黑
      • 款式： DO7190-002

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