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      Jordan Why Not Zer0.2 (TD)

      婴童运动童鞋

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      采用透气设计搭配合成材质拼接，提供出众支撑力，Jordan Why Not Zer0.2 (TD) 婴童运动童鞋采用组合材料鞋面，缔造轻盈支撑效果和舒适脚感。

      • 显示颜色： 水洗珊瑚红/橡皮黄/风暴粉/水洗珊瑚红
      • 款式： AT5720-600

      尺寸与尺码

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