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      Jordan Why Not Zer0.3 SE (GS)  

      大童篮球童鞋

      ¥749

      拉塞尔的理想鞋款轻盈非凡，可稳固双足，助其发挥疾速表现。Jordan Why Not Zer0.3 SE (GS) 大童篮球童鞋轻盈出众，结合舒适鞋口设计，赋予脚踝舒适支撑感受。响应灵敏的缓震配置，可助拉塞尔将无畏精神化为无形力量。

      • 显示颜色： 白色/黑/超蓝/大学红
      • 款式： CN8107-100

      尺寸与尺码

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