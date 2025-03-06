Jordan Wool Varsity

男子连帽梭织茄克

¥779
¥1,299
40% 折让

深勃艮第酒红/深勃艮第酒红
太空蓝/太空蓝
调色黑/煤黑

Jordan Wool Varsity 男子连帽梭织茄克采用舒适的混纺面料有效阻隔寒冷侵袭，同时依托衣袖立体剪裁设计，营造流畅的运动自由度。

  • 显示颜色： 深勃艮第酒红/深勃艮第酒红
  • 款式： 638082-634

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