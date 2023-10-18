跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Wordmark

      男子长袖T恤

      ¥399
      ¥449
      11% 折让

      灰黑
      帆白
      Sky J 浅橄榄黄

      基本单品应当简约利落。Jordan Wordmark 男子长袖T恤采用优质棉料制成，结合休闲设计，让人眼前一亮。刺绣 AIR JORDAN 标志，塑就简约外观，彰显出众风采。

      • 显示颜色： 灰黑
      • 款式： FJ0703-045

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。