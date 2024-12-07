Jordan Wordmark

男子长袖T恤

¥279
¥449
37% 折让

基本单品应当简约利落。Jordan Wordmark 男子长袖T恤采用优质棉料制成，结合休闲设计，让人眼前一亮。刺绣 AIR JORDAN 标志，塑就简约外观，彰显出众风采。

  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： FJ0703-133

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。