Jordan Y2K

大童加绒工装长裤

¥339
¥399
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Jordan Y2K 大童加绒工装长裤采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，将实用风格与舒适感受巧妙糅合。 弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧边口袋，便于存放小物件；裤腿大口袋搭配魔术贴粘扣翻盖设计，可供安全存放随身物品。 可搭配 Jordan Y2K 套头连帽衫，打造风格统一的造型。

  • 显示颜色： 传奇浅褐
  • 款式： HQ8132-203

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