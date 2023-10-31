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      Jordan Zion 1 PF

      男子篮球鞋

      ¥579
      ¥949
      38% 折让

      白色/激光橙/活力宝蓝/黑
      黑/皇家蓝/白色

      凭借脚踏实地的个性与出神入化的球技，锡安可谓独树一帜。在球场上，性情温和的锡安将心系家庭的感情转化为势不可挡的强劲力量，成就运动风范与疾速表现。Jordan Zion 1 PF 男子篮球鞋是锡安的经典鞋款，设计灵感源自其谦逊性格与非凡球技。全掌型 Air Strobel 缓震配置，叠加前足 Zoom Air 缓震配置，塑就兼具舒适脚感和出众回弹性能的出色体验。该鞋款质感轻盈、稳固强韧，具有强劲抓地力，有助锡安驾驭球场、掌控力量。该 PF 版本采用耐穿外底，专为户外球场而设计。

      • 显示颜色： 白色/激光橙/活力宝蓝/黑
      • 款式： DA3129-101

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