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      Jordan Zion 3 (GS)

      大童篮球童鞋

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      Jordan Zion 3 (GS) 大童篮球童鞋是锡安的第三代经典战靴，旨在致敬他对比赛的全情投入及其独特球风。搭载专为驾驭球场而研发的匠心技术，助力球员自在腾跃，纵横球场。贴地设计提供舒适包覆效果和出色能量回馈，凌空迅猛有力，落地缓震出众，瞬间引爆实力。此外，鞋款还可稳固双足，任你随心畅动。

      • 显示颜色： 白色/黑/微黄绿/白色
      • 款式： DV3869-110

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