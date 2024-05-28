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      Jordan Zion 3 (GS)

      大童篮球童鞋

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      泡沫薄荷绿/心灵紫/闪电深红/和谐蓝
      白色/水泥灰/白金色/大学红

      心存高远，意守平常。锡安远离成名后的喧嚣，潜心磨练球技。他从泥泞中走出，用汗水和泪水浇筑自己的蜕变之路，这段艰辛的旅程锻造了他的非凡才华和朴实个性。该特别版 Jordan Zion 3 (GS) 大童篮球童鞋旨在致敬他那非同凡响的比赛表现。鞋款搭载专为球场设计的先进技术，助力迅疾腾空，稳稳着地，在低身运球时迅敏反应，轻松制胜。

      • 显示颜色： 泡沫薄荷绿/心灵紫/闪电深红/和谐蓝
      • 款式： DV3869-300

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