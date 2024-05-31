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      Jordan Zion 3 (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥349
      ¥649
      46% 折让

      白色/水泥灰/白金色/大学红
      泡沫薄荷绿/心灵紫/闪电深红/和谐蓝

      AJ4 于 1989 年问世，早于锡安·威廉姆森的出生年份。但该经典鞋款为真正的鞋迷所熟知，他们的孩子亦是如此。这款特别版 Jordan Zion 3 (PS) 幼童运动童鞋是一款基本单品，具有简约外观，巧妙糅合 Jordan 经典设计与锡安风格。该鞋款采用鲜明格调的 AJ4“水泥灰”配色，巧搭 Zion 3 上独有的纹理印花，重塑经典设计。

      • 显示颜色： 白色/水泥灰/白金色/大学红
      • 款式： DV3870-106

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      28: 鞋内长 18.8

      29.5: 鞋内长 20.2

      31: 鞋内长 20.9

      32: 鞋内长 22.1

      33.5: 鞋内长 22.8

      35: 鞋内长 23.6

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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