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      Jordan Zion 3 PF 男子篮球鞋是锡安第三代经典鞋款，旨在致敬他对比赛的全情投入及其独特球风。搭载专为驾驭球场而研发的匠心技术，助力球员自在腾跃，纵横球场。该鞋款采用贴地设计，提供出色的能量回馈和包覆效果，助你迅疾腾空，缓震着地，引爆实力。亦能稳固双足，任你随心畅动。

      • 显示颜色： 白色/黑/微黄绿/白色
      • 款式： DR0676-110

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