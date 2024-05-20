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      Jordan Zion 3 SE PF

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      Jordan Zion 3 SE PF 男子篮球鞋融蕴独特风范，满溢精致格调， 伴你制霸球场。 皮革与合成材质组合设计，塑就奢华外观。 特别版鞋面固定带，可供打造专属包覆效果；全掌型 Zoom Air 缓震配置，彰显醒目风范。 同色调泥点泼溅效果刺绣，为简洁的浅骨色鞋面增添亮点，提醒我们要成就伟大，就要付出艰辛。

      • 显示颜色： 浅骨色/帆白/荧光黄/浅骨色
      • 款式： FN1778-040

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