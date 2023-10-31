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      Jordan Zoom '92

      女子运动鞋

      ¥649
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      Jordan Zoom '92 女子运动鞋专注营造舒适体验，旨在向上世纪 90 年代篮球鞋致敬，重现那个时代狂放不羁的设计精神。弹性中足板带搭配足底缓震配置，缔造舒适贴合脚感。90 年代细节，为鞋款注入复古风范。

      • 显示颜色： 白色/皇家蓝/棉布白/深宝蓝
      • 款式： CK9184-101

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