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      Jordan Zoom Separate PF 男子篮球鞋以卢卡·东契奇后撤步投篮为灵感，采用轻盈低帮设计，助你在球场上掌控全局。缓震配置带来柔软脚感的同时有效稳固足部外侧，助你侧向突破和转向时奋力向前。Zoom Air 缓震配置提供出色的回弹缓震性能，助力准确投篮。该 PF 版本外底出众耐穿，堪称户外球场理想之选。

      • 显示颜色： 浅烟灰/黑/蓝紫/闪电深红
      • 款式： DH0248-002

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