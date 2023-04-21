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      Jordan Zoom Zero Gravity PF

      男子篮球鞋

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      雾灰/黑曜石色/白色
      白色/阿马里洛黄/球果橙/明亮紫
      白色/白金色

      Jordan Zoom Zero Gravity PF 男子篮球鞋专为实现迅疾灵敏的运动体验而打造，前足搭载灵敏响应的缓震配置。轻盈鞋面提供有力支撑，中足鞋鞍与鞋带巧妙结合，有助稳定双足且舒适贴合。

      • 显示颜色： 雾灰/黑曜石色/白色
      • 款式： AT4030-014

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