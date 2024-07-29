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      Nike Journey Run

      女子厚底缓震公路跑步鞋

      ¥549
      ¥699
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      山峰白/微葡萄紫/薄雾紫/拂晓深紫
      白色/浅银灰/椰奶色/金属银

      穿上 Nike Journey Run 女子公路跑步鞋，尽情畅跑，享受每一步的风景。 厚实泡绵设计结合柔软缓震配置，助你征服充满挑战的路面，大步流星，微笑前行。 该鞋款舒适非凡，让你爱不释脚。

      • 显示颜色： 山峰白/微葡萄紫/薄雾紫/拂晓深紫
      • 款式： FJ7765-100

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