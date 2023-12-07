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      Nike Joyride Dual Run 2 女子公路跑步鞋以出众配色带来舒适体验。紫色巧搭醒目点缀，增添时尚活力。半透明外底融入颗粒填充，结合前足缓震配置，缔造顺畅脚感。系带设计，舒适贴合；时尚配色，为步伐带来一抹亮色。

      • 显示颜色： 复古鸢尾花紫灰/白色/纯紫罗兰色/山峰白
      • 款式： DM7227-511

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