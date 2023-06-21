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      Nike Joyride Run FK

      女子跑步鞋

      ¥999
      ¥1,399
      28% 折让

      Nike Joyride Run FK 女子跑步鞋在你畅跑时为双腿带来轻松舒适的感受。足底部分的颗粒填充贴合足型，缔造出众缓震性能，助力畅跑。

      • 显示颜色： 树莓红/爆炸粉/微玫瑰红/黑
      • 款式： AQ2731-602

      尺寸与尺码

      •   我们建议选购大半号尺码，获得较宽松的穿着体验。
      • 舒适贴合设计，令双足畅享 Joyride 技术带来的畅跑体验。随着时间推移，颗粒填充式设计会越来越贴合脚型，造成 Flyknit 鞋面略微松弛。

      更多信息

      Nike Joyride Run Flyknit 跑鞋采用了缓震颗粒舱设计，为运动中的足部专属打造。根据不同尺码的跑鞋中底，耐克采用了不同数量的缓震颗粒舱设计，以更好地实现从脚跟平稳过渡到中足和前掌，力求缔造轻松舒适的足底体验。
      特别提示：36.5码及以下产品外底鞋头部位未采用缓震小颗粒设计，请参见图片并酌情选购！

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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