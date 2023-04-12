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      Nike Joyride Run FK

      男子跑步鞋

      ¥1,399

      Nike Joyride Run FK 男子跑步鞋在你畅跑时为双腿带来轻松舒适的感受。足底部分的颗粒填充式设计贴合足型，缔造出众缓震性能，助力畅跑。

      • 显示颜色： 暗灰/白金色/煤黑/亮深红
      • 款式： AQ2730-004

      尺寸与尺码

      • 此鞋款版型稍小。我们建议选购大半号尺码，获得较宽松的穿着体验。
      • 舒适贴合设计，令双足畅享 Joyride 技术带来的畅跑体验。随着时间推移，颗粒填充式设计会越来越贴合脚型，造成 Flyknit 鞋面略微松弛。

      尺码略偏小，可酌情考虑选购大半码或一码 

      更多信息

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