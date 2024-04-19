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      Nike Jr Legend 10 Academy TF 30

      大童人造场地足球童鞋

      ¥449

      Nike Jr Legend 10 Academy TF 30 大童人造场地足球童鞋专为想让比赛表现跃升新层次的球员而打造。模压鞋面搭配根植于 Nike 足球鞋传统的经典配色，旨在致敬 Legend 面世 30 周年。加持 FlyTouch Lite，带来出众触球感，助孩子在比赛中留下浓墨重彩的一笔。

      • 显示颜色： 暗原子青/帆白
      • 款式： FN5927-300

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      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


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