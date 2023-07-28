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      幼童/大童人造场地足球童鞋

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      Nike Jr Legend 9 Academy TF 幼童/大童人造场地足球童鞋采用轻薄设计，令你畅享 Tiempo 轻盈新体验；专为前锋焕新打造，助其展开激烈攻势。鞋面融入以柔软泡绵垫为基底的凸起纹理，铸就出色的传球和射门表现；橡胶外底，塑就可驾驭人造场地的出众抓地力。

      • 显示颜色： 微黄绿/山峰白/荧光黄
      • 款式： DA1328-705

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