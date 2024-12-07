Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列

大童人造场地飞盘足球鞋

¥379
¥499
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想让疾速表现跃升新层次？Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy 耐克刺客系列大童人造场地足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

  • 显示颜色： 荧光黄/黑
  • 款式： FQ8310-700

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

32: 鞋内长 21

33.5: 鞋内长 22

35: 鞋内长 22.6

36: 鞋内长 23.4

37.5: 鞋内长 24.3

38.5: 鞋内长 24.5

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

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