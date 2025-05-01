Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"

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想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？ Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

提拉设计结合鞋口弹性材料，便于穿脱，让你无需系带，即刻上场。鞋款以柔韧灵活的织物材料搭配合成材质，提供有力支撑和出色的触球感。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

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