Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋
想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？ Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。
- 显示颜色： 浅激光橙/军械深海蓝
- 款式： HF3418-800
Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？ Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。
非凡触球感
匠心鞋面搭配纹理细节，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
迅疾表现，强劲抓地
鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。
舒适贴合
提拉设计结合鞋口弹性材料，便于穿脱，让你无需系带，即刻上场。鞋款以柔韧灵活的织物材料搭配合成材质，提供有力支撑和出色的触球感。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 浅激光橙/军械深海蓝
- 款式： HF3418-800
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