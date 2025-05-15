 

Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"

耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋

¥449¥49910% 折让
售罄：此配色当前无货

想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？ Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。


  • 显示颜色： 浅激光橙/军械深海蓝
  • 款式： HF3418-800

Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"

¥449¥49910% 折让

想让疾速表现跃升新层次，彰显基里安·姆巴佩风范？ Nike Jr. Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列大童人造草地足球童鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置， 为你提供强劲回弹性能，助力突破后卫线。 该鞋款具备出众回弹性能，助你释放疾速，一举破门。

非凡触球感

匠心鞋面搭配纹理细节，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

鞋底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。

舒适贴合

提拉设计结合鞋口弹性材料，便于穿脱，让你无需系带，即刻上场。鞋款以柔韧灵活的织物材料搭配合成材质，提供有力支撑和出色的触球感。 Dynamic Fit 鞋口融入柔软弹性材料，妥帖包覆脚踝，缔造稳固的穿着感受。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 浅激光橙/军械深海蓝
  • 款式： HF3418-800

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