Nike Jr. Mercurial Vapor 15 Club 耐克刺客系列幼童多种场地足球童鞋保持一贯的出众品质，无论小宝贝是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场。该鞋款的设计灵感源自职业球员在世界大型锦标赛上大放异彩时所穿的装备，注入粉色元素，饰以耐克勾标志，助力未来新星发挥出色表现。

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