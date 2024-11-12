Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列幼童多种场地足球鞋保持一贯的出众品质，无论小宝贝是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场，释放疾速，一举破门。该鞋款采用无系带设计，鞋面搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就稳固贴合感。即刻上脚，尽情凌跃。

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