 
Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列幼童 MG 多种场地低帮足球鞋 - 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club

耐克刺客系列幼童 MG 多种场地低帮足球鞋

27% 折让

Nike Jr. Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列幼童 MG 多种场地低帮足球鞋保持一贯的出众品质，无论小宝贝是球场新手还是业余爱好者，皆可助其从容上场，释放疾速，一举破门。该鞋款采用无系带设计，鞋面搭配魔术贴粘扣式固定带，塑就稳固贴合感。即刻上脚，尽情凌跃。


  • 显示颜色： 神秘火烈鸟红/鲜橙红/黑
  • 款式： FQ8290-600

触感柔软

合成材质鞋面融入纹理细节，提供出众抓附力，铸就出众控球表现。

迅疾表现，强劲抓地

橡胶外底搭配模压鞋钉，可轻松驾驭天然草地和人造草地球场。

休闲贴合

舒适里料妥帖包覆稚嫩双足，打造自然紧密的贴合感。

产品细节

  • 适用于天然和人造场地
  • 缓震鞋垫设计
