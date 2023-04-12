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      Nike JR MercurialX Victory VI TF

      耐克刺客系列幼童/大童人造场地足球童鞋

      ¥429

      激光橙/白色/荧光黄/黑
      赛车粉/白色/黑
      黑/电子绿/尊贵蓝/白色

      Nike JR MercurialX Victory VI TF 耐克刺客系列幼童/大童人造场地足球童鞋采用纹理丰富的鞋面和无痕橡胶外底，可增强在人造场地上的控球和抓地表现。

      • 显示颜色： 激光橙/白色/荧光黄/黑
      • 款式： 831949-801

      尺寸与尺码

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