Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom 6 Low Club 耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。


  • 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
  • 款式： HQ2006-400

Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Jr. Phantom 6 Low Club 耐克暗煞系列大童 TF 人造场地低帮足球鞋采用贴合脚型的鞋面设计，在带球、传球和射门时，铸就出众近球感。

出众触球感

鞋面采用柔韧材料，契合足形，让双足贴近足球，缔造出色控球表现。

出众抓地力，驾驭人造场地

足底抓地纹路，为你打造迅疾稳固的运动体验。

舒适贴合

覆面设计，营造自然贴合感受。 该设计有助贴合双足，塑就出众踢射表现。

产品细节

  • 经典鞋带
  • 适用于短草人造场地
  • 显示颜色： 浅宝石蓝/黑/亮深红
  • 款式： HQ2006-400

