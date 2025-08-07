Nike Jr. Phantom GX 2 Academy
耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋
30% 折让
你已经接近球门，现在巧妙传球为同伴创造良机，或是敏捷走位，一举射门。Nike Jr. Phantom GX 2 Academy 耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋在触球区域融入抓附纹理，当球网在射程内时，助你利落控球，大展身手。秉持匠心理念打造，助力实现进球目标。
- 显示颜色： 浅深红/爆炸粉/黑
- 款式： FJ2608-800
Nike Jr. Phantom GX 2 Academy
非凡触球感
鞋面材料柔软耐穿。一体式纹理覆盖球鞋的触球区域，从球鞋鞋头内侧位置延伸到鞋带及鞋头外侧位置，营造利落触球体验。
出众抓地力，驾驭人造场地
橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力，塑就迅疾表现。
产品细节
- 适用于短草人造场地
- 缓震鞋垫设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
