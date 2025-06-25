 
Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋 - 空间蓝/金属铬色

Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"

耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋

¥499

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。 这款球员版本的 Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。


  • 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
  • 款式： HF1608-400

Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland"

¥499

埃尔林·哈兰德作为足坛新星，以其霸气的球风引发轰动，势不可挡。 这款球员版本的 Nike Jr. Phantom GX 2 Academy "Erling Haaland" 耐克暗煞系列大童人造场地低帮足球鞋从埃尔林非凡的进球能力汲取设计灵感，饰有别致星空图案。

自然之力，锐不可当

蓝色代表埃尔林家乡挪威冬日的天空，而活力满满的橙色体现了大自然带来的光明。 鞋面融入光泽感细节，象征着夜空群星以及埃尔林辉煌职业生涯中无数个进球时刻。

舒适贴合

柔软鞋面，助你在比赛中畅享舒适体验。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 空间蓝/金属铬色
  • 款式： HF1608-400

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